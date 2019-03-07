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17:07   7 Марта 2019
Россия

Россия предложила Сербии поставлять трамваи «Уралтрансмаша»

Россия предложила Сербии поставлять трамваи «Уралтрансмаша»

Россия может начать поставлять трамваи в Сербию, заявил российский вице-премьер Юрий Борисов. В ходе заседания российско-сербского межправкомитета по торговле и экономическому сотрудничеству он отметил, что Россия предложила поставку и модернизацию трамвайного парка по разработкам предприятия «Уралтрансмаш», входящего в «Ростех​​​».

Вице-премьер рассказал журналистам, что предложение российской стороны вызвало у Сербии интерес, потому как является хорошим по цене и качеству.

Ранее сообщалось, что Россия договорилась о поставках в Таиланд шести самолетов SSJ-100. Контракт с таиландской компанией Kom Airlines подписала российская авиакомпания «Гражданские самолеты Сухого». Контракт реализуют до 2020 года включительно. Он оценивается в 300 миллионов долларов.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #экономика #сербия #трамвай #транспорт #ростех #уралтрансмаш

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