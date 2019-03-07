Полиция Мадагаскара арестовала двух граждан Китая по подозрению в торговле людьми

Мадагаскарская полиция заключила под стражу двух граждан Китая. Их подозревают в торговле людьми. Возможно, что им помогали три малагасийские женщины.

По версии следствия, мужчины продавали женщин Мадагаскара в Китай. За последний «контракт» они могли получить 140 миллионов авиари (примерно 35 тысяч евро).

Работорговцев удалось задержать 2 марта этого года в приюте, где живут женщины «на продажу».

Чтобы отправить малагасиек в КНР, граждане Китая разыгрывали свадебную церемонию. Так, в сельской коммуне состоялась церемония бракосочетания двух пар.

Полиция подозревает еще трех женщин в пособничестве по продаже людьми, пишут местные СМИ.