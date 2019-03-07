Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

 РФ и Италия расширят использование газомоторного топлива

РФ и Италия расширят использование газомоторного топлива
Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

 Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

Сербия готова производить вагоны вместе с РФ
Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

 КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения

КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения
Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

 РФ и Италия расширят использование газомоторного топлива

РФ и Италия расширят использование газомоторного топлива
Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

 Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

Сербия готова производить вагоны вместе с РФ
Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

 КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения

КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения
17:04   7 Марта 2019
Весь мир

Полиция Мадагаскара арестовала двух граждан Китая по подозрению в торговле людьми

Полиция Мадагаскара арестовала двух граждан Китая по подозрению в торговле людьми

Мадагаскарская полиция заключила под стражу двух граждан Китая. Их подозревают в торговле людьми. Возможно, что им помогали три малагасийские женщины.

По версии следствия, мужчины продавали женщин Мадагаскара в Китай. За последний «контракт» они могли получить 140 миллионов авиари (примерно 35 тысяч евро). 

Работорговцев удалось задержать 2 марта этого года в приюте, где живут женщины «на продажу».

Чтобы отправить малагасиек в КНР, граждане Китая разыгрывали свадебную церемонию. Так, в сельской коммуне состоялась церемония бракосочетания двух пар.

Полиция подозревает еще трех женщин в пособничестве по продаже людьми, пишут местные СМИ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#африка #мадагаскар #работорговля

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...