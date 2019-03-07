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16:58   7 Марта 2019
Россия

«Вежливые люди» поздравили крымчанок с 8 Марта

«Вежливые люди» поздравили крымчанок с 8 Марта

Крымские активисты накануне праздника переоделись в «вежливых людей», подарили крымчанкам цветы и поздравили с наступающим 8 Марта. Об этом сообщает телеканал Царьград со ссылкой на заявление депутата Госдумы Руслана Бальбека. 

Бальбек пишет в Facebook, что пять лет назад спокойное проведение Международного женского праздника обеспечили именно «вежливые люди». Депутат от «Единой России» выразил уверенность, что крымчанки благодарны им за это, а армейский камуфляж, маски и каски на поздравляющих «вежливых людях» вызвали у женщин не отторжение, а наоборот, «чувство благодарности» и «желание совместного фото».

Депутат признается, что идея такого необычного поздравления пришла ему в канун годовщины присоединения Крыма к России. Он отметил, что глава республики Сергей Аксенов «полностью поддержал» проведение такое акции. Пост Руслана Бальбека в Facebook с фотоотчетом о мероприятии сопровождается хештегом «Русская Весна».

Термином «вежливые люди» обозначают военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации в военной форме без знаков различия, блокировавших стратегические объекты в Крыму во время присоединения полуострова к России в 2014 году.

«Вежливые люди» поздравили крымчанок с 8 Марта

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Автор: Олег Королев
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