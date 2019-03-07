Каракас надеется, что ЕС изменит политику в отношении Венесуэлы

Каракас надеется, что Евросоюз пересмотрит свою позицию в отношении Венесуэлы и перестанет следовать курсу Вашингтона. Об этом сообщил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

На своей странице в Twitter венесуэльский министр написал, что власти республики надеются, что ЕС пересмотрит позицию по постоянному вмешательству во внутренние дела страны, явному следованию агрессивной политике Штатов и поддержке незаконных действий оппозиции.

Так глава ведомства отреагировал на реплику представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, которая ранее выразила надежду на то, что власти Венесуэлы «пересмотрят свое решение объявить посла Германии Даниэля Кринера персоной нон грата».

Арреаса отметил, что такие меры были приняты в отношении Кринера из-за его «вмешательства во внутренние дела» страны. Он подчеркнул, что деятельность немецкого посла «противоречит основным нормам, регулирующим дипломатические отношения».