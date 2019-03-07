Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

 РФ и Италия расширят использование газомоторного топлива

РФ и Италия расширят использование газомоторного топлива
Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

 Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

Сербия готова производить вагоны вместе с РФ
Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

 КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения

КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения
Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

 РФ и Италия расширят использование газомоторного топлива

РФ и Италия расширят использование газомоторного топлива
Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

 Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

Сербия готова производить вагоны вместе с РФ
Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

 КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения

КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения
16:44   7 Марта 2019
Весь мир

Каракас надеется, что ЕС изменит политику в отношении Венесуэлы

Каракас надеется, что ЕС изменит политику в отношении Венесуэлы

Каракас надеется, что Евросоюз пересмотрит свою позицию в отношении Венесуэлы и перестанет следовать курсу Вашингтона. Об этом сообщил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

На своей странице в Twitter венесуэльский министр написал, что власти республики надеются, что ЕС пересмотрит позицию по постоянному вмешательству во внутренние дела страны, явному следованию агрессивной политике Штатов и поддержке незаконных действий оппозиции.

Так глава ведомства отреагировал на реплику представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, которая ранее выразила надежду на то, что власти Венесуэлы «пересмотрят свое решение объявить посла Германии Даниэля Кринера персоной нон грата».

Арреаса отметил, что такие меры были приняты в отношении Кринера из-за его «вмешательства во внутренние дела» страны. Он подчеркнул, что деятельность немецкого посла «противоречит основным нормам, регулирующим дипломатические отношения».

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#евросоюз #венесуэла #каракас #арреаса

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...