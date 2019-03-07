РФ и Италия расширят использование газомоторного топлива

По информации «Газпрома», российская делегация и представители Национального газомоторного консорциума Италии NGV Italy подписали меморандум взаимопонимании. Предприятия РФ и Италии готовы расширить применение газомоторного топлива.

В ходе встречи рассмотрели не только возможность реализации совместных проектов в области использования природного газа в качестве моторного топлива, но и перспективы сотрудничества Милана, Белгорода и Ростова-на-Дону. Обсудили перспективы промышленной кооперации между российскими и итальянскими предприятиями в сфере нефтегазового машиностроения.

Российская делегация ознакомилась с работой итальянских предприятий, которые производят газомоторное оборудование, посетила объекты газозаправочной инфраструктуры и сервисный центр по переводу автотехники на газ. «Газпром» запустил пилотные проекты ускоренного развития региональных газомоторных рынков в Белгородской и Ростовской областях.

«Мы ориентируемся на лучший отечественный и мировой опыт в этой сфере», — резюмировал Зубков.