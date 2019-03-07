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16:42   7 Марта 2019
Россия

Путин подарил первому оперативному полку полиции Москвы орловского рысака

Путин подарил первому оперативному полку полиции Москвы орловского рысака

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 7 марта, посетил первый оперативный полк полиции ГУМВД по Москве. В преддверии Международного женского дня глава государства подарил сотрудницам орловского рысака.

Путин сам решил сделать несколько кругов на коне по манежу. Его сопровождали сотрудницы полиции. Жеребцу знаменитой русской породы «орловская рысистая», которую презентовал глава государства, четыре года. Коня зовут «Золотой луч».

В ответ конные полицейские преподнесли президенту подкову — на удачу.

Сотрудницы полиции пригласили Путина посмотреть на свою службу 28 февраля, когда он осматривал тематическую экспозицию перед расширенным заседанием коллегии МВД РФ.

Первый Оперативный полк полиции состоит из 1-го и 2-го кавалерийских батальонов, а также 3-го батальона по охране общественного порядка и безопасности на пешеходных зонах города.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #мвд

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