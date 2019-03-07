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16:52   7 Марта 2019
Весь мир

Президент Алжира приветствовал мирный характер протестов в своей стране

Президент Алжира приветствовал мирный характер протестов в своей стране

Алжирский президент Абдельазиз Бутефлика, который в настоящее время находится на лечении в Швейцарии, обратился к гражданам своей страны и предостерег их от попыток спровоцировать хаос и мятеж.

Обращение Бутефлики к народу Алжира передает официальное информагентство страны APS.

В частности, президент заявил, что он приветствует «мирный характер» начавшихся народных выступлений. При  этом он предостерег соотечественников от попыток, действуя изнутри страны или извне, спровоцировать в Алжире «хаос и мятеж». Также Абдельазиз Бутефлика призвал в интересах развития и стабильности в Алжире сохранять стабильность в стране.

Напомним: ранее сообщалось, что 82-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, который на протяжении длительного времени проходит лечение в женевской клинике, выдвинул свою кандидатуру на пятый президентский срок.

Президент Алжира приветствовал мирный характер протестов в своей стране

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Автор: Александр Люблинский
#швейцария #алжир #обращение #бутефлика #народныевыступления

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