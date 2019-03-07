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16:47   7 Марта 2019
Весь мир

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) решил оставить без изменений базовую ставку на уровне 0%. Об этом сообщается в релизе по итогам заседания регулятора. Также говорится, что ставка по депозитам остается на уровне -0,4%, маржинальная ставка - на отметке 0,25%.

Как ожидает регулятор, ключевые ставки останутся неизменными как минимум до конца 2019 года, а дальше столько, сколько будет необходимо для обеспечения уровня инфляции около 2%.

Также отмечается, что осенью ЕЦБ запустит новую программу долгосрочного кредитования банков.

В декабре сообщалось, что Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%.

Как стало известно во вторник, президент РФ Владимир Путин потребовал от банков обеспечить реальную шестипроцентную ставку по ипотеке для многодетных семей. 

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Автор: Ольга Шпакова
#экономика #весь мир #ставка #ецб

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