ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) решил оставить без изменений базовую ставку на уровне 0%. Об этом сообщается в релизе по итогам заседания регулятора. Также говорится, что ставка по депозитам остается на уровне -0,4%, маржинальная ставка - на отметке 0,25%.

Как ожидает регулятор, ключевые ставки останутся неизменными как минимум до конца 2019 года, а дальше столько, сколько будет необходимо для обеспечения уровня инфляции около 2%.

Также отмечается, что осенью ЕЦБ запустит новую программу долгосрочного кредитования банков.

В декабре сообщалось, что Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%.

Как стало известно во вторник, президент РФ Владимир Путин потребовал от банков обеспечить реальную шестипроцентную ставку по ипотеке для многодетных семей.