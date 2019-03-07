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16:19   7 Марта 2019
Россия

Путин проехал на коне

Путин проехал на коне

Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил 1-й оперативный полк полиции ГУ МВД по Москве, где проехался на коне по манежу. Об этом сообщается на странице кремлевского пула в твиттере.

Глава государства приехал в полк, чтобы поздравить сотрудниц конной и туристической полиции. Девушки пригласили политика посмотреть, как проходит служба.

Путин решил прокатиться на коне. По манежу президент сделал несколько кругов. Главу государства сопровождали сотрудницы полиции.

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Автор: Павел Никифоров
#москва #путин #конь #8 марта

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