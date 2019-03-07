Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил 1-й оперативный полк полиции ГУ МВД по Москве, где проехался на коне по манежу. Об этом сообщается на странице кремлевского пула в твиттере.

Путин сегодня на коне. Коня зовут "Золотой лучик" pic.twitter.com/ZeHquUdpcn — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 7, 2019

Глава государства приехал в полк, чтобы поздравить сотрудниц конной и туристической полиции. Девушки пригласили политика посмотреть, как проходит служба.

Путин решил прокатиться на коне. По манежу президент сделал несколько кругов. Главу государства сопровождали сотрудницы полиции.