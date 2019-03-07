Tesla показала технологию для зарядки электромобиля за 15 минут

Американская компания Tesla представила новую технологию для зарядки электрокаров V3 Supercharging. С ее помощью можно заряжать электромобиль за 15 минут.

Об этом сообщается на сайте компании. Владелец зарядной станции V3 сможет заряжать батарею на максимально возможную мощность, отмечает Tesla. Внешне технология для зарядки выглядит как и предыдущие зарядные системы Tesla, но поддерживает пиковую мощность до 250 кВт на автомобиль.

При работе на полную мощность пятиминутный заряд V3 позволит автомобилю проехать 120 километров, а часовой — более 1,5 тысяч километров, говорится в сообщении. Уточняется, что использовать новое зарядное устройство пока могут лишь владельцы Tesla 3.

Компания пообещала в скором времени обновить программное обеспечение Model S и X для доступа к быстрой подзарядке.

Первая станция V3 Supercharging уже работает в Калифорнии в тестовом режиме. Скоро Tesla установит станции и в других регионах.