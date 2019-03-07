Разведка Ирака задержала одного из главных поставщиков вооружения ИГ*

Военная разведка Ирака на севере страны поймала одного из главных поставщиков оружия террористической организации «Исламское государство»*. Посредник причастен к расправе над иракскими военными 2014 года, которая прошла на авиационной базе «Спайкер». Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе спецоперации… отряды службы военной разведки оперативного командования провинции Найнава задержали одного из членов руководства ИГ*, курировавшего вопросы безопасности», — указано в заявлении управления военной разведки провинции.

Боевик — один из наиболее опасных террористов и один из крупнейших торговцев оружием, указала структура.

В июне 2014 года на авиабазе «Спайкер» около города Тикрит, провинция Салах-эд-Дин, произошла резня военнослужащих. Члены «Исламского государства»* захватили территорию и убили около 1,7 тысяч кадетов. Тела людей обнаружили в массовых захоронениях после освобождения авиабазы.

Глава министерства юстиций республики в августе 2016 года заявлял о казни 36 осужденных по делу.

* ИГ, «Исламское государство» — террористическая группировка, запрещена на территории России.