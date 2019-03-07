Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин принял предложение увековечить память Жореса Алферова

Путин принял предложение увековечить память Жореса Алферова

 Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»
Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

 Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

Сербия готова производить вагоны вместе с РФ
Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

 КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения

КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения
Путин принял предложение увековечить память Жореса Алферова

Путин принял предложение увековечить память Жореса Алферова

 Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»
Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

 Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

Сербия готова производить вагоны вместе с РФ
Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

 КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения

КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения
16:06   7 Марта 2019
Россия

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Москвичи встали в десятибалльные пробки в четверг во второй половине дня. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Практически полностью стоит Бульварное кольцо. Сильно загружено Третье транспортное кольцо. Авария тормозит движение на 100-м километре МКАД. Большая пробка образовалась на востоке кольцевой дороги до развязки с Бесединским шоссе на внутренней стороне и до Косинского шоссе на внешней стороне.

Затруднено движение по Нахимовскому проспекту, Люблинской улице из центра и Большой Семеновской улице. 

Ранее Центр организации дорожного движения призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за пробок в преддверии 8 Марта. Выезжать за город на личных автомобилях рекомендуется после 20:00 мск.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#москва #транспорт #общество #пробки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...