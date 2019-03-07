Пробки в Москве достигли десяти баллов

Москвичи встали в десятибалльные пробки в четверг во второй половине дня. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Практически полностью стоит Бульварное кольцо. Сильно загружено Третье транспортное кольцо. Авария тормозит движение на 100-м километре МКАД. Большая пробка образовалась на востоке кольцевой дороги до развязки с Бесединским шоссе на внутренней стороне и до Косинского шоссе на внешней стороне.

Затруднено движение по Нахимовскому проспекту, Люблинской улице из центра и Большой Семеновской улице.

Ранее Центр организации дорожного движения призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за пробок в преддверии 8 Марта. Выезжать за город на личных автомобилях рекомендуется после 20:00 мск.