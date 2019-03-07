МО РФ закупит десять вертолетов Ми-26Т2В

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в четверг, 7 марта, сообщил, что ведомство закупит первую партию военно-транспортных вертолетов Ми-26Т2В с возможностью круглосуточного применения и современной авионикой.

Вертолет оснастили интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2, который позволяет пилотировать днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом и заходом на посадку.

«Мы заключим контракт на закупку десяти вертолетов Ми-26Т2В», — сказал Криворучко.

Модернизированный Ми-26Т2В — тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет грузоподъемностью 20 тонн​​​. Бортовой комплекс обороны вертолета защищает Ми-26Т2В от поражения ракетами с радио и оптико-электронным наведением.