МО РФ закупит десять вертолетов Ми-26Т2В
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в четверг, 7 марта, сообщил, что ведомство закупит первую партию военно-транспортных вертолетов Ми-26Т2В с возможностью круглосуточного применения и современной авионикой.
Вертолет оснастили интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2, который позволяет пилотировать днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом и заходом на посадку.
«Мы заключим контракт на закупку десяти вертолетов Ми-26Т2В», — сказал Криворучко.
Модернизированный Ми-26Т2В — тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет грузоподъемностью 20 тонн. Бортовой комплекс обороны вертолета защищает Ми-26Т2В от поражения ракетами с радио и оптико-электронным наведением.
На летно-испытательной станции предприятия "Роствертол" холдинга "Вертолеты России" - @RusHeliCo состоялся первый полет модернизированного вертолета Ми-26Т2В, созданного для российских Воздушно-космических сил: https://t.co/PDLdvtjOA0 pic.twitter.com/k5fHqBrOy9— Минпромторг России (@minpromtorg_rus) 20 августа 2018 г.