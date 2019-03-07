Талисман Евро-2020 представят в марте

Талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года презентуют в марте, заявил глава оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин. На заседании наблюдательного совета оргкомитета УЕФА Евро-2020 в Москве он отметил, что продаже билетов стартует в июне.

По его словам, главное - поддержание высокого уровня турнира в России и создание незабываемой атмосферы.

После проведения ЧМ Россия показала себя достойным соперником. Помимо этого, была блестяще проведена Олимпиада, Универсиада в Казани. Особые требования предъявят городу-хозяину мероприятия - Петербургу, уже провели три инспекции и изучили стадион, рассказал Сорокин.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу в 2020 году состоится в 12 городах разных стран. Четыре матча турнира пройдут в Петербурге.