Аэропорт Ниццы частично эвакуировали после утечки газа

Утечка газа в аэропорту французского города Ницца стала причиной проведения частичной эвакуации сотрудников и пассажиров.

Об этом сообщает местное издание Nice Matin, отмечая, что утечка газа произошла в грузовой части воздушной гавани. При этом отмечается, что причина утечки пока не установлена.

Представитель аэропорта заверил журнал истов, что инцидент не несет никакой угрозы здоровью и никак не отразился на работе остальных зон воздушной гавани.

В настоящее время сотрудники службы пожарной безопасности проводят проверку в грузовой зоне аэропорта, которая остается временно закрытой.