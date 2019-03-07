Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин принял предложения увековечить память Жореса Алферова

Путин принял предложения увековечить память Жореса Алферова

 Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»
Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

 Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

Сербия готова производить вагоны вместе с РФ
Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

 КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения

КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения
Путин принял предложения увековечить память Жореса Алферова

Путин принял предложения увековечить память Жореса Алферова

 Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»
Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

 Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

Сербия готова производить вагоны вместе с РФ
Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

 КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения

КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения
16:21   7 Марта 2019
Весь мир

Аэропорт Ниццы частично эвакуировали после утечки газа

Аэропорт Ниццы частично эвакуировали после утечки газа

Утечка газа в аэропорту французского города Ницца стала причиной проведения частичной эвакуации сотрудников и пассажиров.

Об этом сообщает местное издание Nice Matin, отмечая, что утечка газа произошла в грузовой части воздушной гавани. При  этом отмечается, что причина утечки пока не установлена.

Представитель аэропорта заверил журнал истов, что инцидент не несет никакой угрозы здоровью и никак не отразился на работе остальных зон воздушной гавани.

В настоящее время сотрудники службы пожарной безопасности проводят проверку в грузовой зоне аэропорта, которая остается временно закрытой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#франция #аэропорт #эвакуация #ницца #утечкагаза

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...