Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Талисман Евро-2020 представят в марте

Талисман Евро-2020 представят в марте

 Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве достигли десяти баллов
Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

 Назарбаев в преддверии 8 марта пожелал женщинам мечтать громче

Назарбаев в преддверии 8 марта пожелал женщинам мечтать громче
Полиция Индии арестовала человека, устроившего взрыв на автобусной остановке

Полиция Индии арестовала человека, устроившего взрыв на автобусной остановке

 Игрушка Илона Маска вернется на Землю в Dragon-2

Игрушка Илона Маска вернется на Землю в Dragon-2
Талисман Евро-2020 представят в марте

Талисман Евро-2020 представят в марте

 Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве достигли десяти баллов
Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

 Назарбаев в преддверии 8 марта пожелал женщинам мечтать громче

Назарбаев в преддверии 8 марта пожелал женщинам мечтать громче
Полиция Индии арестовала человека, устроившего взрыв на автобусной остановке

Полиция Индии арестовала человека, устроившего взрыв на автобусной остановке

 Игрушка Илона Маска вернется на Землю в Dragon-2

Игрушка Илона Маска вернется на Землю в Dragon-2
15:52   7 Марта 2019
Россия

Научный руководитель НИИ имени Семашко Олег Щепин умер

Научный руководитель НИИ имени Семашко Олег Щепин умер

Министерство здравоохранения России сообщило, что на 87-м году жизни скончался научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Семашко Олег Щепин.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 7 марта 2019 года на 87-м году ушел из жизни научный руководитель», — указано в сообщении ведомства.

Он получил звание заслуженного деятеля науки России, был членом Российской академии наук. Щепин создал научную школу в области социальной гигиены и организации здравоохранения. Минздрав выразил глубокие соболезнования родственникам и коллегам ученого.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#умер #ученый #щепин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...