Научный руководитель НИИ имени Семашко Олег Щепин умер

Министерство здравоохранения России сообщило, что на 87-м году жизни скончался научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Семашко Олег Щепин.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 7 марта 2019 года на 87-м году ушел из жизни научный руководитель», — указано в сообщении ведомства.

Он получил звание заслуженного деятеля науки России, был членом Российской академии наук. Щепин создал научную школу в области социальной гигиены и организации здравоохранения. Минздрав выразил глубокие соболезнования родственникам и коллегам ученого.