Научный руководитель НИИ имени Семашко Олег Щепин умер
Министерство здравоохранения России сообщило, что на 87-м году жизни скончался научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Семашко Олег Щепин.
«Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 7 марта 2019 года на 87-м году ушел из жизни научный руководитель», — указано в сообщении ведомства.
Он получил звание заслуженного деятеля науки России, был членом Российской академии наук. Щепин создал научную школу в области социальной гигиены и организации здравоохранения. Минздрав выразил глубокие соболезнования родственникам и коллегам ученого.
Научный руководитель ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.Семашко», академик РАН Олег Щепин скончался на 87-ом году жизни pic.twitter.com/zZbsl4Chk2— Пятый канал Новости (@5tv) 7 марта 2019 г.