Беглов поздравил жительниц Петербурга с Международным женским днем

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга в четверг, 7 марта, пообщался с представителями организации «Жители блокадного Ленинграда» и Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда.

Об этом сообщает издание «Невские Новости». Встреча состоялась накануне Международного женского дня. Члены правительства Петербурга во главе с врио губернатора поздравили женщин с 8 марта.

Беглов отдельно поблагодарил женщин войны, которые воспитывали детей, работали на производстве и восстановливали страну после военных лет.