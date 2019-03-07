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16:06   7 Марта 2019
Россия

Беглов поздравил жительниц Петербурга с Международным женским днем

Беглов поздравил жительниц Петербурга с Международным женским днем

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга в четверг, 7 марта, пообщался с представителями организации «Жители блокадного Ленинграда» и Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда.

Об этом сообщает издание «Невские Новости». Встреча состоялась накануне Международного женского дня. Члены правительства Петербурга во главе с врио губернатора поздравили женщин с 8 марта.

Беглов отдельно поблагодарил женщин войны, которые воспитывали детей, работали на производстве и восстановливали страну после военных лет.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов #8 марта

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