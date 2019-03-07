Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин принял предложения увековечить память Жореса Алферова

Путин принял предложения увековечить память Жореса Алферова

 Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»
Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

 Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

Сербия готова производить вагоны вместе с РФ
Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

 КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения

КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения
Путин принял предложения увековечить память Жореса Алферова

Путин принял предложения увековечить память Жореса Алферова

 Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»

Посольство РФ призвало Британию предоставить данные по «делу Глушкова»
Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

Азербайджан и Британия подписали двухлетний план военного сотрудничества

 Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

Сербия готова производить вагоны вместе с РФ
Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

Трамп готов продолжать переговоры с Северной Кореей

 КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения

КНДР осудила США и Южную Корею за совместные военные учения
16:18   7 Марта 2019
Россия

МИД РФ: Париж создает вокруг российских СМИ атмосферу токсичности и недоверия

МИД РФ: Париж создает вокруг российских СМИ атмосферу токсичности и недоверия

Системная травля вокруг российских СМИ RT и Sputnik разворачивается во Франции. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД Марии Захаровой. Она считает, что французские власти в очередной раз оказывают давление на российские СМИ и их французских партнеров, создавая вокруг российской прессы атмосферу токсичности и недоверия.

«Видимо, речь идет уже о системной травле во Франции российских СМИ. Невозможно с одной стороны бороться с фейками, дезинформацией, с другой стороны — травить средства массовой информации. Так не бывает», — сообщила Захарова журналистам.

Представитель МИД высказала мнение, что для французского политического истеблишмента, связанного непосредственно с руководством Франции, стало нормой предъявлять подобные претензии российским СМИ. При этом обвинения в адрес российских медиа во вмешательстве во внутриполитические дела страны остаются безосновательными, подчеркивает Захарова.

В начале февраля МИД РФ направило в посольство Франции запрос по поводу публикации в СМИ заявления французского президента Эммануэля Макрона о «вмешательстве» телеканала RT в протесты «желтых жилетов» во Франции, но ответ так и не был получен. Ранее Макрон заявлял журналистам, что один из лидеров протестующих Эрик Друэ является «медиапродуктом».

МИД РФ: Париж создает вокруг российских СМИ атмосферу токсичности и недоверия

Глава Франции считает, что «жилеты» получали информационную помощь из-за рубежа, а их активность поддерживают «тролли и покупные аккаунты в социальных сетях», в чем обвинил российские СМИ RT и Sputnik. Главный редактор этих медиа Маргарита Симоньян заявила, что агентство Sputnik и телеканал RT никогда не покупали никакие аккаунты в соцсетях и не имеют к «троллингу» отношения. Популярность изданий, по мнению Симоньян, связана с тем, что «желтые жилеты» действительно любят RT: видео с протестов, снятые телеканалом, набирают миллионы просмотров, а корреспонденты выходят в прямой эфир под аплодисменты.

МИД РФ: Париж создает вокруг российских СМИ атмосферу токсичности и недоверия

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #захарова #франция #политика #париж #мид рф #новости #общество #макрон #rt #симоньян #sputnik #желтые жилеты #друэ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...