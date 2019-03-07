МИД РФ: Париж создает вокруг российских СМИ атмосферу токсичности и недоверия

Системная травля вокруг российских СМИ RT и Sputnik разворачивается во Франции. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД Марии Захаровой. Она считает, что французские власти в очередной раз оказывают давление на российские СМИ и их французских партнеров, создавая вокруг российской прессы атмосферу токсичности и недоверия.

«Видимо, речь идет уже о системной травле во Франции российских СМИ. Невозможно с одной стороны бороться с фейками, дезинформацией, с другой стороны — травить средства массовой информации. Так не бывает», — сообщила Захарова журналистам.

Представитель МИД высказала мнение, что для французского политического истеблишмента, связанного непосредственно с руководством Франции, стало нормой предъявлять подобные претензии российским СМИ. При этом обвинения в адрес российских медиа во вмешательстве во внутриполитические дела страны остаются безосновательными, подчеркивает Захарова.

В начале февраля МИД РФ направило в посольство Франции запрос по поводу публикации в СМИ заявления французского президента Эммануэля Макрона о «вмешательстве» телеканала RT в протесты «желтых жилетов» во Франции, но ответ так и не был получен. Ранее Макрон заявлял журналистам, что один из лидеров протестующих Эрик Друэ является «медиапродуктом».

Глава Франции считает, что «жилеты» получали информационную помощь из-за рубежа, а их активность поддерживают «тролли и покупные аккаунты в социальных сетях», в чем обвинил российские СМИ RT и Sputnik. Главный редактор этих медиа Маргарита Симоньян заявила, что агентство Sputnik и телеканал RT никогда не покупали никакие аккаунты в соцсетях и не имеют к «троллингу» отношения. Популярность изданий, по мнению Симоньян, связана с тем, что «желтые жилеты» действительно любят RT: видео с протестов, снятые телеканалом, набирают миллионы просмотров, а корреспонденты выходят в прямой эфир под аплодисменты.