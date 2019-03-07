Глава МИД Швейцарии оценил российские автомобили Aurus

Глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров представил главе внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассису новые российские автомобили проекта «Кортеж», которые на рынке называются Aurus.

Дипломат воочию оценил люксовые модели Aurus Senat Limousine L700 и Aurus Senat S600 на российском стенде Женевского международного автосалона, который проходит с 6 по 7 марта.

Мантуров указал, что над созданием машин работали лучшие дизайнеры и инженеры России. Автомобили проекта отвечают высоким стандартам сегмента «люкс». Он напомнил, что посетители автосалона увидели два новых образца Aurus, которые созданы для серийного производства и имеют единую модульную платформу.

Автомобили Aurus — рыночное название люксовых автомобилей для первых лиц государства проекта «Кортеж». Государственный институт НАМИ совместно с группой Sollers и зарубежными партнерами разработали лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Правительство инвестировало в технологию 12,4 миллиардов рублей.

Семейство «Кортеж» под брендом Aurus появится в свободной продаже в начале 2020 года. Ориентировочная стоимость начинается от десяти миллионов рублей.