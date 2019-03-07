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15:38   7 Марта 2019
Весь мир

Южная Корея отложила запуск первой в мире коммерческой сети 5G

Южная Корея отложила запуск первой в мире коммерческой сети 5G

Сеул решил перенести ввод в эксплуатацию первой в мире коммерческой сети 5G. Изначально он был запланирован на март 2019 года. Издание The Korea Herald пишет, что задержка связана с недостаточным уровнем технологического развития корейских смартфонов.

Представитель министерства образования, науки и техники Чун Сун Пэ заявили, что было принято решение подождать, пока качество 5G смартфонов достигнет необходимого уровня.

Газета пишет, что компания LG в ближайшем будущем разработает необходимый набор микросхем для своего мобильного телефона 5G. Произойдет это не ранее апреля. А вот корпорация Samsung Electronics еще не завершила тесты новых процессоров для смартфонов.

В то же время корейскому мобильному оператору SK Telecom не удалось согласовать с властями страны стоимость обслуживания сети 5G.

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Автор: Виктория Разумовская
#южная корея #общество #5g

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