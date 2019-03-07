Милонов пообещал сорвать сходку «Весны» и «Открытой России» на тему снижения возраста согласия

Депутат Виталий Милонов, представляющий в Госдуме интересы петербуржцев, пообещал «Политике Сегодня» сорвать мероприятие активистов «Весны» и «Открытой России» в предстоящую субботу, 9 марта. Автора законов о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди детей смущает тема анонсированной оппозицией дискуссии: «Нужно ли снижать возраст согласия на секс?». Милонов уверен, что такими вопросами даже задаваться не стоит.

«Это попытка публичного оправдания педофилии, – категоричен народный избранник. – Понятно, что движение «Весна» - это сплошняком одни извращенцы. Я буду предпринимать меры, чтобы эта сходка была прекращена. Обсуждение в Санкт-Петербурге подобного рода тематик является бесчеловечной и противозаконной».

В анонсированном оппозицией мероприятии депутат видит попытку защитить активиста «Весны» Владимира Казаченко, которого арестовали по подозрению в растлении 14-летних школьниц.

«Естественно, что они будут пытаться уйти от уголовной ответственности путем попытки легализации педофилии. Точно так же, как они пытаются морально легализовать и другие извращения», - добавил депутат.

Поводом для ареста 18-летнего активиста «Весны» Казаченко и его сверстника Вадима Тишкина стало видео с оргией под плакатом «Навального», найденное на телефоне у школьницы, которую на улице с наркотиками остановила полиция. Любителю «классической музыки и секса», как характеризовал себя сам Казаченко, и его партнеру по увлечениям грозит от 8 до 15 лет. Пресс-секретарь «Весны» Анжелика Петровская считает, что это слишком сурово.

«Очень странно осуждать человека, особенно на такой срок просто за подростковый секс, за убийство меньше дают. В этом ничего такого ужасного на самом деле нет. Это, можно сказать, даже нормально», — объясняла Петровская.

После ее слов «Весна» с «Открытой Россией» анонсировали встречу на улице Думской, где предложили обсудить снижение возраста согласия. В России, как и в соседней Финляндии, он составляет 16 лет. Но только в случае, если партнеры состоят в браке.

В Британии, где скрывается от российского правосудия владелец «Открытой России» Михаил Ходорковский, возраст согласия также 16 лет. В США, которые сторонники западного варианта демократии любит приводить в пример, зависит от законов штата: от 16 до 18 лет. Ниже, чем в России, возраст согласия в Германии (14 лет), известной пикантной киноиндустрией, в Буркина-Фасо (13 лет), на Филиппинах (12 лет), в Йемене (9 лет).

Депутат Виталий Милонов не впервые лично защищает традиционные ценности. В октябре 2018 года народный избранник пресек открытие в Петербурге гей-кинофестиваля «Бок о бок», загородив собой вход в зал, где планировалось мероприятие. В 2014 году Милонов с ОМОНом взял штурмом петербургский гей-клуб «Центральная станция». Также народный избранник не скрывает, что закрыл все бордели в своем округе.