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 Игрушка Илона Маска вернется на Землю в Dragon-2

Игрушка Илона Маска вернется на Землю в Dragon-2
15:45   7 Марта 2019
Весь мир

Игрушка Илона Маска вернется на Землю в Dragon-2

Игрушка Илона Маска вернется на Землю в Dragon-2

Плюшевая миниатюра Земли вернется с МКС на Землю 8 марта на американском беспилотнике Dragon-2 вместе с манекеном Эллен Рипли. Об этом сообщил , сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на корабле Dragon-2 в кресло члена экипажа посадили оборудованный датчиками манекен, который назвали в честь героини серии фильмов «Чужой». Также на Dragon-2 на МКС прилетела плюшевая игрушка. Она выполняет роль индикатора невесомости, сообщал глава компании SpaceX Илон Маск.

Dragon-2 запустили к МКС 2 марта в автоматическом режиме. Стыковка произошла 3 марта. Приводнение в Атлантическом океане запланировано на 8 марта. На борту МКС сейчас находится россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн МакКлейн.

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Автор: Ольга Шпакова
#космос #общество #весь мир #илон маск #space x #dragon-2

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