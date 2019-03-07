«Новатэк» получит преференции для строительства мурманской верфи
Совет по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области в четверг, 7 марта, решил предоставить государственную поддержку проекту «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка» компании «Новатэк». Мурманское правительство уточнило, что российской газовой компании понизят ставку по налогу на прибыль до 1 января 2023 года и предоставят льготу по налогу на имущество сроком на пять лет.
«Проект соответствует направлениям социально-экономического развития Мурманской области», — добавили в региональном министерстве развития промышленности и предпринимательства.
Согласно представленному на заседании заключению, до 2022 года «Новатэк» инвестирует в проект не менее 102,85 миллиарда рублей. Реализация проекта поспособствует формированию в регионе технологического кластера обеспечения шельфовой добычи в Арктике.
В ЦСКМС изготовят морские комплексы по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа.
Совет по улучшению инвестклимата в Мурманской области принял решение о государственной поддержке проекта «Центр строительства крупнотоннажных сооружений в селе Белокаменка» https://t.co/NxuaddYnW5 pic.twitter.com/5HthsqE02a— @govmurman51 (@govmurman51) 6 марта 2019 г.