«Новатэк» получит преференции для строительства мурманской верфи

Совет по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области в четверг, 7 марта, решил предоставить государственную поддержку проекту «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка» компании «Новатэк». Мурманское правительство уточнило, что российской газовой компании понизят ставку по налогу на прибыль до 1 января 2023 года и предоставят льготу по налогу на имущество сроком на пять лет.

«Проект соответствует направлениям социально-экономического развития Мурманской области», — добавили в региональном министерстве развития промышленности и предпринимательства.

Согласно представленному на заседании заключению, до 2022 года «Новатэк» инвестирует в проект не менее 102,85 миллиарда рублей. Реализация проекта поспособствует формированию в регионе технологического кластера обеспечения шельфовой добычи в Арктике.

В ЦСКМС изготовят морские комплексы по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа.