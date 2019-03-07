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15:47   7 Марта 2019
Россия

«Новатэк» получит преференции для строительства мурманской верфи

«Новатэк» получит преференции для строительства мурманской верфи

Совет по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области в четверг, 7 марта, решил предоставить государственную поддержку проекту «Центр строительства крупнотоннажных  морских сооружений в селе Белокаменка» компании «Новатэк». Мурманское правительство уточнило, что российской газовой компании понизят ставку по налогу на прибыль до 1 января 2023 года и предоставят льготу по налогу на имущество сроком на пять лет.

«Проект соответствует направлениям социально-экономического развития Мурманской области», — добавили в региональном министерстве развития промышленности и предпринимательства.

«Новатэк» получит преференции для строительства мурманской верфи

Согласно представленному на заседании заключению, до 2022 года «Новатэк» инвестирует в проект не менее 102,85 миллиарда рублей. Реализация проекта поспособствует формированию в регионе технологического кластера обеспечения шельфовой добычи в Арктике. 

В ЦСКМС изготовят морские комплексы по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мурманск #верфь #новатэк

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