Полиция Индии арестовала человека, устроившего взрыв на автобусной остановке

Сотрудники полиции индийского штата Джамму и Кашмир арестовали мужчину, который ранее в четверг взорвал гранату на остановке автобуса в центре города Джамму, в результате чего, по последним данным, пострадали около 30 человек.

Об этом сообщил глава полиции штата Дилбах Синха, слова которого приводит агентство ANI.

При этом телеканал NDTV сообщает, что из более чем 30 пострадавших при взрыве, пятеро находятся в критическом состоянии, а получивший осколочные ранения 17-летний подросток скончался в больнице.

Напомним: ранее в четверг сообщалось о взрыве гранаты, закрепленной под днищем автобуса, который находился в центре города Джамму. Изначально говорилось о десяти пострадавших при взрыве, при этом отмечалось, что все раненые – это кондукторы и водители. В настоящее время район вокруг места происшествия оцеплен полицией, которая расследует обстоятельства теракта.