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15:23   7 Марта 2019
Россия

Национальная стратегия по искусственному интеллекту появится к концу мая

Национальная стратегия по искусственному интеллекту появится к концу мая

Разработкой национальной стратегии в области машинного интеллекта, согласно поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева, займутся профильные ведомства. Министерства должны сдать проект до 27 мая.

В списке поручений по реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию указано, что за реализацию программы ответственны министерства цифрового развития, связей и массовых коммуникаций, науки и высшего образования и экономического развития.

Также ведомства до 10 июня предпримут меры по стимуляции инвестиционного потока для высокотехнологичных проектов в областях искусственного интеллекта, интернета вещей, робототехники и обработки больших массивов данных, которые разрабатывают представители среднего и малого бизнеса.

В прошлом месяце на сайте президента России появился перечень поручений, которые основаны на ежегодном послании Путина Федеральному собранию. 20 февраля он огласил его в Гостином дворе. Глава страны обратил внимание на текущую ситуацию в стране и предложил нововведения. Президент России сосредоточил послание на внутреннем развитии страны, в частности социальном и экономическом.

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Автор: Анна Манц
#медведев #технологии #ии

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