Военно-воздушные силы Тайваня для повышения обороноспособности направили США официальный запрос о намерении приобрести новые истребители. Об этом заявил глава Минобороны страны Шэнь Имин.

По его словам, истребители, которые находятся на вооружении Тайваня, уже «отслужили» около половина предусмотренного срока эксплуатации. Для обеспечения национальной безопасности нужна модернизация средств ВВС, говорится в заявлении оборонного ведомства.

Замминистра не уточнил, какой тип истребителей хочет приобрести остров, в каком количестве и на какой бюджет рассчитывает. Однако он заявил, что после ответа США переговоры о цене продолжатся.

Поступок Тайбэя может вызвать недовольство Пекина, который сопротивляется любым военным связям острова с другими странами. Китай также выступает против продажи Тайваню вооружений или же участия оборонных компаний других стран в развитии обороны острова.