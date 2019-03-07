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15:30   7 Марта 2019
Весь мир

ЕС отклонил список стран со слабыми механизмами борьбы с отмыванием денег

ЕС отклонил список стран со слабыми механизмами борьбы с отмыванием денег

Страны, входящие в состав Евросоюза, единогласно отвергли черный список из 23 стран и территорий, у которых ненадежные механизмы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Перечень был предложен Еврокомиссией. 

В Совете ЕС объяснили это тем, что предложение не было создано в рамках «транспарентного и устойчивого процесса». Теперь Еврокомиссии предстоит составить новый перечень стран, которые входят в группу риска. В нем будут учтены все волнения и беспокойства государств-членов.

13 февраля ЕК обновила список стран со слабыми механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В него вошли 23 страны, в частности, КНДР, Иран, Ирак, Ливия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Саудовская Аравия, Тунис, Шри-Ланка и другие. Самыми небезопасными в этом плане признаны Афганистан, Американское Самоа и Содружество Багамских Островов.

Против стран, попавших в черный список, не будут вводиться какие-то санкции, но работающие в Евросоюзе банки должны контролировать финансовые операции с участием физлиц и юрлиц из этих государств.

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Автор: Виктория Разумовская
#евросоюз #еврокомиссия #отмывание денег #финансирование терроризма

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