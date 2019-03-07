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15:18   7 Марта 2019
Россия

Более 12 млрд рублей выделят на развитие дорог Алтая

Более 12 млрд рублей выделят на развитие дорог Алтая

В автотрассы Республики Алтай в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» вложат более 12 млрд рублей в ближайшие шесть лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, пишет ТАСС.

Из федерального бюджета на дороги региона поступит 12 млрд 183 млн рублей. Из этой суммы 780 млн рублей пустят на дороги Горно-Алтайской агломерации.

В правительстве отмечают, что проект направлен на повышение безопасности и комфорта в туристическом горном регионе. Уже в этом году на реализацию нацпроекта в республике потратят 1,2 млрд рублей. Работы будут проводиться на 26 объектах, в том числе на подъезде к Талда-Тюнгур (природный парк «Белуха»).

Проект «Безопасные и качественные автодороги» охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта России. Финансирование нацпроекта со стороны российских регионов за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет выделит порядка 440 млрд.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #экономика #дороги #бюджет #алтай

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