Путин повысил пособие по уходу за детьми-инвалидами

Президент России Владимир Путин подписал в четверг указ о повышении пособия по уходу за детьми-инвалидами.

Как следует из документа, опубликованного на сайте правовой информации, с 1 июня 2019 года выплата будет повышена до десяти тысяч рублей.

Напомним: в настоящее время ежемесячное пособие этой категории граждан составляет 5 500 рублей. Поручение проработать этот вопрос содержалось в послании президента Федеральному собранию. С которым Владимир Путин выступил 20 февраля 2019 года.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, повышение пособия по уходу за детьми-инвалидами коснется 465 тысяч российских семей. В текущем году на эти цели будет дополнительно выделено 13,5 миллиарда рублей. Об этом Татьяна Голикова рассказала 27 февраля.