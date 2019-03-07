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14:59   7 Марта 2019
Россия

Двоих американцев депортировали из Новороссийска

Двоих американцев депортировали из Новороссийска

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова уточнила, что изначально в Новороссийске задержали четырех граждан США, двоих уже депортировали по решению судебного органа. Об этом она сообщила на брифинге 7 марта.

«Я могу подтвердить данные относительно задержания за нарушение миграционного законодательства граждан США», — указала представитель.

Ранее Церковь Иисуса Христа Святых последних дней заявила о задержании двух добровольцев в новороссийском доме собраний. Департамент информации и печати российского внешнеполитического ведомства подтвердил данные.

Накануне на сайте Приморского районного суда города опубликовали сведения по административным делам по статье «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне» в отношении двоих американцев — Гааги Дэвида Удо и Бродовского Коле Дэвича.

Государственный департамент США осведомлен о ситуации. Представитель ведомства указывал, что для Вашингтона важно защищать сограждан, которые находятся за рубежом. Дипломат отказался предоставить дополнительную информацию из соображений конфиденциальности.

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Автор: Анна Манц
#захарова #новороссийск #американцы #мормоны

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