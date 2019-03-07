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14:54   7 Марта 2019
Россия

МИД назвал готовящуюся публикацию доклада Мюллера разборкой внутри США

МИД назвал готовящуюся публикацию доклада Мюллера разборкой внутри США

Доклад специального прокурора США Роберта Мюллера по якобы «вмешательству» России в выборы не имеет отношения к РФ и является исключительно внутриамериканским делом.

Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала готовящуюся публикацию доклада. Она подчеркнула, что история с «российским вмешательством» — абсолютно внутриполитическая и Москва к ней не имеет отношения.

«Каждый раз так или иначе внутриполитические баталии, межпартийные, сейчас уже, наверное, межклановые, решаются вот такими громкими историями», — заявила дипломат на брифинге. 

Американские СМИ со ссылкой на источники пишут, что в ближайшие время станет известно о завершении расследования спецпрокурора. При этом Минюст официально опроверг слухи. По правилам, Мюллер не обязан полностью оглашать расследование и даже законодатели могут рассчитывать только на короткое обобщение, а не полный текст.

В США много раз обвиняли Москву во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. Дело расследует Мюллер и обе палаты конгресса. Обвинения как во вмешательстве, так и в связях американского президента Дональда Трампа с Россией, опровергает и Белый дом, и Кремль.

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Автор: Арсений Аскольский
#захарова #сша #мид рф #вмешательство

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