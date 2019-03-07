МИД назвал готовящуюся публикацию доклада Мюллера разборкой внутри США

Доклад специального прокурора США Роберта Мюллера по якобы «вмешательству» России в выборы не имеет отношения к РФ и является исключительно внутриамериканским делом.

Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала готовящуюся публикацию доклада. Она подчеркнула, что история с «российским вмешательством» — абсолютно внутриполитическая и Москва к ней не имеет отношения.

«Каждый раз так или иначе внутриполитические баталии, межпартийные, сейчас уже, наверное, межклановые, решаются вот такими громкими историями», — заявила дипломат на брифинге.

Американские СМИ со ссылкой на источники пишут, что в ближайшие время станет известно о завершении расследования спецпрокурора. При этом Минюст официально опроверг слухи. По правилам, Мюллер не обязан полностью оглашать расследование и даже законодатели могут рассчитывать только на короткое обобщение, а не полный текст.

В США много раз обвиняли Москву во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. Дело расследует Мюллер и обе палаты конгресса. Обвинения как во вмешательстве, так и в связях американского президента Дональда Трампа с Россией, опровергает и Белый дом, и Кремль.