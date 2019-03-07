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14:57   7 Марта 2019
Россия

Космонавт Кононенко с орбиты поздравил женщин c 8 марта

Космонавт Кононенко с орбиты поздравил женщин c 8 марта

Единственный находящийся на борту Международной космической станции российский космонавт Олег Кононенко адресовал женщинам видео-поздравление с грядущим 8 марта.

Видео выложил Роскосмос на канале YouTube. Космонавт поздравил женщин с главным праздником весны и отметил, что именно женщины делают мужчин счастливыми и пробуждают в них лучшие качества.

«Вы дарите нам новую жизнь, любовь, материнскую нежность и тепло семейного очага», - сказал Кононенко.

Он поблагодарил женщин за заботу и пожелал, чтобы радость и внимание окружали их ежедневно, а не только по праздникам.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #видео #общество #роскосмос #космонавт #мкс #8 марта

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