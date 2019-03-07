Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

Сербский лидер Александр Вучич в четверг, 7 марта, принял российского заместителя председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова в Белграде. Вице-премьером РФ прилетел в Сербию в среду, чтобы поучаствовать в заседании межправкомиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству стран.

«Борисов передал приветствие Путина», — отметил президент Сербии.

По его словам, Белград устраивает сотрудничество с Москвой в сфере железнодорожной инфраструктуры, энергетики и машиностроения. Сербия готова сформировать совместную с РФ компанию по производству вагонов. Вучич указал на значимость поставок сербской сельхозпродукции на российский рынок.