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15:14   7 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

Сербия готова производить вагоны вместе с РФ

Сербский лидер Александр Вучич в четверг, 7 марта, принял российского заместителя председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова в Белграде. Вице-премьером РФ прилетел в Сербию в среду, чтобы поучаствовать в заседании межправкомиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству стран.

«Борисов передал приветствие Путина», — отметил президент Сербии.

По его словам, Белград устраивает сотрудничество с Москвой в сфере железнодорожной инфраструктуры, энергетики и машиностроения. Сербия готова сформировать совместную с РФ компанию по производству вагонов. Вучич указал на значимость поставок сербской сельхозпродукции на российский рынок.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сербия #борисов #вучич

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