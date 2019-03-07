Сербия готова производить вагоны вместе с РФ
Сербский лидер Александр Вучич в четверг, 7 марта, принял российского заместителя председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова в Белграде. Вице-премьером РФ прилетел в Сербию в среду, чтобы поучаствовать в заседании межправкомиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству стран.
«Борисов передал приветствие Путина», — отметил президент Сербии.
По его словам, Белград устраивает сотрудничество с Москвой в сфере железнодорожной инфраструктуры, энергетики и машиностроения. Сербия готова сформировать совместную с РФ компанию по производству вагонов. Вучич указал на значимость поставок сербской сельхозпродукции на российский рынок.
Потпредседник Владе Руске Федерације Јуриј Борисов пренео ми је поздраве председника Владимира Путина, истакавши да је његова недавна посета Србији представљала један од најзначајнијих догађаја у билатералним односима Србије и Русије. pic.twitter.com/re6HEkXSAl— Александар Вучић (@predsednikrs) 7 марта 2019 г.