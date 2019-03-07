Национальный космический центр создадут в России к концу года

Российский премьер Дмитрий Медведев призвал Роскосмос, правительство Москвы и Минфин создать Национальный космический центр. Сделать это необходимо к 4 декабря 2019 года.

В состав центра должны войти головные подразделения основных предприятий ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций.

Глава государства Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил Роскосмосу и правительству столицы сформировать Национальный космический центр. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил развернуть центр на территории Центра имени Хруничева на западе столицы.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин ранее презентовал планы по созданию Национального космического центра. Он пообещал построить новый головной офис, который могут сконструировать в виде ракеты. Центр постоят на деньги Москвы.