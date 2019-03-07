Ответственность за минометный обстрел в Кабуле, из-за которого погибли три человека, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.

В афганской столице сегодня, 7 марта, проходила встреча политических деятелей республики. В городе взорвалось несколько минометных снарядов, а около места проведения встречи открыли стрельбу. Министерство здравоохранения Афганистана сообщало о 22 раненных.

Телеканал 1TV отмечал, что из-за нападения пострадал один из кандидатов на пост президента государства — глава партии «Национальный конгресс Афганистана» Абдул Латиф Педрам. Повреждения получили еще восемь охранников другого претендента на должность — бывшего советника президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мохаммада Ханифа Атмара.

Президентские выборы в государстве должны пройти 20 июля. Как указано в графике Независимой избирательной комиссии, регистрация кандидатов на должность главы завершилась 20 января.

* ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена на территории России.