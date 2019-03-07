Экс-мэр Нижнего Новгорода осужден на 10 лет за взятку и похищение

Нижегородский районный суд вынес решение по делу бывшего мэра города Олега Сорокина, который обвинялся в соучастии в похищении человека, превышении должностных полномочий и получении взятки, приговорив его к десятилетнему сроку заключения и штрафу в 460 миллионов рублей.

Приговор был оглашен в суде в четверг 7 марта, об этом сообщает агентство ТАСС.

«Путем частичного сложения наказаний установить окончательный срок лишения свободы в виде 10 лет колонии строгого режима и назначить штраф в 15-кратном размере взятки - 460,8 миллиона рублей», - говорится в решении суда.

Напомним: Олег Сорокин с 2005 по 2010 являлся депутатом нижегородской гордумы, с 2011 года по 2015 занимал должность мэра города, а в 2016 году был избран Заксобрание Нижегородской области. В декабре 2017 года политик был задержан и ему предъявили обвинения в по трем статьям – получение взятки в особо крупном размере, превышение полномочий и соучастие в похищении.