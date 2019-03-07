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14:37   7 Марта 2019
Весь мир

Пассажира сняли с рейса в Пакистане за молитвы о крушении самолета

Пассажира сняли с рейса в Пакистане за молитвы о крушении самолета

Пассажира авиарейса Исламабад-Дубай сняли с рейса в аэропорту столицы Пакистана за то, что он молился о крушении самолета. Об этом сообщают зарубежные СМИ, ссылаясь на источники в аэропорту Исламабада.

Как отмечается, этот пассажир должен был лететь в Австралию через Дубай. После посадки в лайнер он начал молиться о крушении авиасудна. Его поведение обеспокоило и взволновало других пассажиров. Пилот самолета сообщил об инциденте службе безопасности аэропорта и пассажира сняли с рейса.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов сняли с рейса Магнитогорск-Москва дебошира. Мужчина был пьян, нецензурно выражался и создавал конфликтные ситуации.

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #безопасность #аэропорт #весь мир #пакистан

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