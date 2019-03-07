Посольство РФ: Британский бизнес по-прежнему заинтересован в работе с Россией

Британские бизнесмены заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Россией, компании из Британии работают на территории страны без проблем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Лондоне.

Ранее британский посол в России Лори Бристоу заявил в интервью телеканалу Sky News, что Великобритания пытается наладить отношения между Москвой и Лондоном​​​. Посольство РФ в Британии ранее заявляло, что британские СМИ развернули кампанию против российских дипломатов в годовщину инцидента с отравлением Скрипалей в Солсбери.

«Как известно, несмотря на эту атмосферу, товарооборот между Россией и Великобританией за 2017–2018 годах вырос почти на 40%. Российско-британский бизнес-форум в ноябре прошлого года собрал рекордные 800 участников. Все крупные британские компании продолжают без проблем работать в России», — заявили журналистам в пресс-службе посольства.

Пресс-секретарь посольства утверждает, что российская дипмиссия обратила внимание на заявления Бристоу о налаживании отношений между странами, но по мнению российского представительства, не все в Британии готовы к стабилизации отношений. В посольстве считают, что британские власти могли бы приложить больше усилий для того, чтобы остановить антироссийскую кампанию в местных СМИ, пропагандирующую враждебный настрой граждан Великобритании в отношении России.

В посольстве призвали британские власти начать сотрудничать с российской стороной по случаям отмывания «грязных» финансов из России. По информации российских дипломатов, официальный Лондон укрывает более 50 российских граждан, обвиняемых на родине в совершении финансовых и других преступлений. Великобритания отказывает в их выдаче под надуманными предлогами.

«Призываем британские власти начать сотрудничать по всем случаям отмывания криминальных денег в России и Великобритании, которые официально были переданы нами британской стороне и по которым нет никакого движения уже многие годы. Ряд досье нам возвращены без субстантивных комментариев. Раскручивание темы борьбы с отмыванием денег уже искусственно создало «токсичную» ауру вокруг сотен российских предпринимателей», — заключил пресс-секретарь.

Накануне посольство сообщило о широкой антироссийской кампании в британских газетах, созданной с целью выставить российскую дипмиссию «токсичной». Пресс-секретарь посольства считает, что удобным поводом для подобных действий послужила годовщина событий в Солсбери. По его словам, все информационные атаки против России, развязанные в британских медиа, всегда были приурочены к определенным событиям.