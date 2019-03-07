Глава Минздрава Забайкалья ушел в отставку

Министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов решил подать в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. Давыдов хочет посвятить свое время науке и медицинской практике.

Этот пост Давыдов занимал с 2016 года. Сам он является травматологом-ортопедом высшей категории. В 2003 году получил звание доктор медицинских наук. В 2013 — заслуженный врач России.

Глава региона Александр Осипов принял его отставку 7 марта. Свое желание покинуть пост он озвучил на встрече с руководителем Забайкалья.

11 марта будет последним рабочим днем Давыдова. Исполнять обязанности главы ведомства до новых назначений будет первый заместитель министра Александр Мироманов.