Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Участники «антипиратского» меморандума хотят заменить его законом

Участники «антипиратского» меморандума хотят заменить его законом

 МИД РФ считает непропуск дипломата в Чехию примером недружественного поведения

МИД РФ считает непропуск дипломата в Чехию примером недружественного поведения
Назарбаев в преддверии 8 марта пожелал женщинам мечтать громче

Назарбаев в преддверии 8 марта пожелал женщинам мечтать громче

 Захарова: Ситуация в Донбассе продолжает ухудшаться

Захарова: Ситуация в Донбассе продолжает ухудшаться
Facebook может заблокировать свои сервисы в некоторых странах

Facebook может заблокировать свои сервисы в некоторых странах

 Япония занимает последнее место в G20 по количеству женщин в парламенте

Япония занимает последнее место в G20 по количеству женщин в парламенте
Участники «антипиратского» меморандума хотят заменить его законом

Участники «антипиратского» меморандума хотят заменить его законом

 МИД РФ считает непропуск дипломата в Чехию примером недружественного поведения

МИД РФ считает непропуск дипломата в Чехию примером недружественного поведения
Назарбаев в преддверии 8 марта пожелал женщинам мечтать громче

Назарбаев в преддверии 8 марта пожелал женщинам мечтать громче

 Захарова: Ситуация в Донбассе продолжает ухудшаться

Захарова: Ситуация в Донбассе продолжает ухудшаться
Facebook может заблокировать свои сервисы в некоторых странах

Facebook может заблокировать свои сервисы в некоторых странах

 Япония занимает последнее место в G20 по количеству женщин в парламенте

Япония занимает последнее место в G20 по количеству женщин в парламенте
14:16   7 Марта 2019
Россия

Глава Минздрава Забайкалья ушел в отставку

Глава Минздрава Забайкалья ушел в отставку

Министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов решил подать в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. Давыдов хочет посвятить свое время науке и медицинской практике.

Этот пост Давыдов занимал с 2016 года. Сам он является травматологом-ортопедом высшей категории. В 2003 году получил звание доктор медицинских наук. В 2013 — заслуженный врач России.

Глава региона Александр Осипов принял его отставку 7 марта. Свое желание покинуть пост он озвучил на встрече с руководителем Забайкалья. 

11 марта будет последним рабочим днем Давыдова. Исполнять обязанности главы ведомства до новых назначений будет первый заместитель министра Александр Мироманов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#медицина #минздрав #забайкалье #давыдов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...