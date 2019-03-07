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14:26   7 Марта 2019
Россия

МИД РФ считает непропуск дипломата в Чехию примером недружественного поведения

МИД РФ считает непропуск дипломата в Чехию примером недружественного поведения

Москва адекватно ответит на ситуацию, когда сотрудника МИД России в аэропорту Праги не пропустили на территорию Чехию.

Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы считаем произошедший инцидент вопиющим примером недружественного поведения чешской стороны, которая продемонстрировала пренебрежение элементарными нормами дипломатического приличия», - заявила она, отметив, что речь идет о продуманном и циничном демарше.

Также представитель МИД России подчеркнула, что российская сторона не оставит подобные «конфронтационные выпады» без адекватной реакции со своей стороны.

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Автор: Александр Люблинский
#захарова #чехия #мидрф #прага #сотрудникмид #недружественныйшаг

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