Назарбаев в преддверии 8 марта пожелал женщинам мечтать громче
Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев в среду, 7 марта, открывая встречу, поздравил присутствующих с наступающим Международным праздником 8 марта и заявил, что женщины — проводники реформ в стране. По его словам, в образовании и здравоохранении доля женщин составляет 70 процентов, в финансово-страховой сфере — 60 процентов, а в сельском хозяйстве — 45 процентов.
«Вот сколько наших женщин трудятся в разных отраслях экономики», — подчеркнул президент.
Мужчинам впору задуматься, как не отстать от женщин, продолжил Назарбаев. При высокой ответственности и огромном трудолюбии у женщины присутствуют эффективные менеджерские навыки. Долг мужчин создавать все возможности для полного воплощения женского созидательного начала.
«Потому что после создания мужчины бог понял, что способен на большее, и создал женщину», — сказал президент.
Назарбаев отметил, что мужчины стремятся удивлять и радовать женщин. По его словам, главное — правильно угадать мысли. Если на 8 марта женщине подарили не то, о чем она мечтала — значит, в следующий раз нужно мечтать громче, резюмировал президент.
Елбасы әйелдер қауымы өкілдерімен «Көктем шуағы» атты кездесу өткізді https://t.co/2qwZvlh7IL pic.twitter.com/hTuNADnMEk— PrimeMinister.kz Kaz (@PrimeMinister_K) 7 марта 2019 г.