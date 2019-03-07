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14:30   7 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Назарбаев в преддверии 8 марта пожелал женщинам мечтать громче

Назарбаев в преддверии 8 марта пожелал женщинам мечтать громче

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев в среду, 7 марта, открывая встречу, поздравил присутствующих с наступающим Международным праздником 8 марта и заявил, что женщины — проводники реформ в стране. По его словам, в образовании и здравоохранении доля женщин составляет 70 процентов, в финансово-страховой сфере — 60 процентов, а в сельском хозяйстве — 45 процентов.

«Вот сколько наших женщин трудятся в разных отраслях экономики», — подчеркнул президент.

Мужчинам впору задуматься, как не отстать от женщин, продолжил Назарбаев. При высокой ответственности и огромном трудолюбии у женщины присутствуют эффективные менеджерские навыки. Долг мужчин создавать все возможности для полного воплощения женского созидательного начала.

«Потому что после создания мужчины бог понял, что способен на большее, и создал женщину», — сказал президент.

Назарбаев отметил, что мужчины стремятся удивлять и радовать женщин. По его словам, главное — правильно угадать мысли. Если на 8 марта женщине подарили не то, о чем она мечтала — значит, в следующий раз нужно мечтать громче, резюмировал президент. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#назарбаев #казахстан #общество #8 марта

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