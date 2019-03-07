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13:57   7 Марта 2019
Россия

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 8 марта

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 8 марта

Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в столице и Подмосковье до пятницы, 8 марта. Причина — сильный ветер и гололедица.

В пятницу ожидается облачная погода, местами возможен дождь и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха составит 3-5 градусов тепла.

Портал «Метеоновости» пишет, что праздничные выходные москвичей порадует теплая погода, как в начале апреля. Столбик термометра поднимется до семи градусов тепла.

«Весна в Москве и области постепенно забирает власть у зимы. И в конце Масленицы погода в Москве и Подмосковье будет теплой, с осадками преимущественно в виде дождя», — говорится в сообщении.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #подмосковье #общество #погода

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