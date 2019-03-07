«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 8 марта
Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в столице и Подмосковье до пятницы, 8 марта. Причина — сильный ветер и гололедица.
В пятницу ожидается облачная погода, местами возможен дождь и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха составит 3-5 градусов тепла.
Портал «Метеоновости» пишет, что праздничные выходные москвичей порадует теплая погода, как в начале апреля. Столбик термометра поднимется до семи градусов тепла.
«Весна в Москве и области постепенно забирает власть у зимы. И в конце Масленицы погода в Москве и Подмосковье будет теплой, с осадками преимущественно в виде дождя», — говорится в сообщении.
Юго-западные и южные ветры принесут волну весеннего тепла в праздничные выходные в Москве. Ветры будут умеренными, местами с порывами до сильных.#погода #Москва #8марта #веснаhttps://t.co/bqFbktySqp pic.twitter.com/m6jFu6JFzS— Гидрометцентр России (@meteoinfo_ru) March 7, 2019