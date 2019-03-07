«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 8 марта

Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в столице и Подмосковье до пятницы, 8 марта. Причина — сильный ветер и гололедица.

В пятницу ожидается облачная погода, местами возможен дождь и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха составит 3-5 градусов тепла.

Портал «Метеоновости» пишет, что праздничные выходные москвичей порадует теплая погода, как в начале апреля. Столбик термометра поднимется до семи градусов тепла.