GFP: Марокко заняло 35 место по количеству военных самолетов в мире

Агентство The Global Firepower Index (GFP) составило рейтинг из 137 лучших военных держав. По его данным, Марокко заняло 35 место по количеству военных самолетов.

У агентства есть рейтинг, согласно которому значение 0,0000 является идеальным. Марокко по этому показателю находится 60 место (0,8244). По численности самолетов страна расположена на 35 месте среди 137 стран, фигурирующих в списке.

П ервое место в списке заняли США, второе — Россия. Далее Китай, Индия, Франция и Япония. Ближайшие соседи Марокко — Египет и Алжир — на 12 и 27 местах соответственно .

П о данным GFP, у Марокко более 1100 танков, 2270 БТР и 800 артиллерийских установок различных типов. Среди стран Африки государство заняло седьмое место по военным возможностям. На первом месте Египет, за ним — Алжир. Обе страны лидируют по количеству купленной у России военной техники среди африканских стран.

Первенство Алжира относительно Марокко объяснить легко — страна вкладывает гораздо больше денег в оборону, ее внешний госдолг ниже.

С огласно исследованию GFP за прошлые годы, Марокко занимала 57 место в 2017 году и 55-е в 2018-м.

Р абат, также как Каир и Алжир, покупает военную технику у Москвы. Так, Марокко уже приобретал у России несколько систем С-400.