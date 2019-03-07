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14:15   7 Марта 2019
Россия

Спасатели подарили цветы переходившим замерзшую Неву петербурженкам

Спасатели подарили цветы переходившим замерзшую Неву петербурженкам

Сотрудники службы МЧС России поздравили смелых петербурженок, которые переходили замерзшую Неву, с наступающим Международным женским днем. Лодка со спасателями на борту весь день курсировала по реке, чтобы поздравить каждую женщину лично.

За смену мужчины вручили жительницам Петербурга около ста букетов тюльпанов. Бригада спасателей каждую весну совершает маршруты по Неве. Сотрудники МЧС напоминают рыбакам и переходящим реку, что лед становится тонким.

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Автор: Арсений Аскольский
#мчс #петербург #8 марта в спб

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