Спасатели подарили цветы переходившим замерзшую Неву петербурженкам

Сотрудники службы МЧС России поздравили смелых петербурженок, которые переходили замерзшую Неву, с наступающим Международным женским днем. Лодка со спасателями на борту весь день курсировала по реке, чтобы поздравить каждую женщину лично.

За смену мужчины вручили жительницам Петербурга около ста букетов тюльпанов. Бригада спасателей каждую весну совершает маршруты по Неве. Сотрудники МЧС напоминают рыбакам и переходящим реку, что лед становится тонким.