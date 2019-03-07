МИД назвал постановочным шоу турне Гуаидо по Латинской Америке

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг зарубежного турне лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо является постановочным шоу.

Гуаидо, незаконно объявивший себя президентом Венесуэлы, в понедельник вернулся в Каракас после посещения нескольких стран Латинской Америки. Он покинул Венесуэлу 22 февраля вопреки запрету на выезд.

Как заявила Захарова на брифинге, Вашингтон оправился после несостоявшегося «гуманитарного прорыва» и взялся за раскрутку новой постановки - «вояжа» врио президента, при этом угрожая последствиями, если с Гуаидо что-то случится.

Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро не поддалось на провокацию, отметила российский дипломат.

«Это шоу не бесконечное», - добавила Захарова.

В январе в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Глава оппозиции Хуан Гуаидо незаконно стал временным главой государства. Запад заявил о признании Гуаидо, а Мадуро назвал главу парламента марионеткой Америки. РФ и другие страны поддержали Мадуро.