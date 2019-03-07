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13:37   7 Марта 2019
Россия

Ученые РФ решат проблему «китовой тюрьмы» без привлечения зарубежных коллег

Ученые РФ решат проблему «китовой тюрьмы» без привлечения зарубежных коллег

Консилиум экспертов четырех вузов России, который собрали для решения судьбы косаток и белух в приморской бухте Средняя, не будет обращаться за помощью к зарубежным коллегам, сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин на брифинге, который прошел 7 марта во Владивостоке.

«Я считаю, что уровень нашей Академии наук, наших отраслевых институтов вполне достаточен, чтобы сделать эти оценки», — заявил он.

Однако при перспективе создания общественного фонда или некоммерческого партнерства, которые будут изучать морских млекопитающих, иностранных ученых «с удовольствием» примут.

В консилиум вошли представители Дальневосточного федерального университета, Национального научного центра биологии моря ДВО РАН, Института географии РАН и Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН.

Ранее французский ученый и океанограф Жан-Мишель Кусто согласился помочь в реабилитации животных из «китовой тюрьмы». Администрация Приморья указывала, что научные сотрудники и власти не имеют опыта по выпуску такого количества млекопитающих в естественную среду обитания.

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Автор: Анна Манц
#приморье #ученые #косатки #белухи

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