Ученые РФ решат проблему «китовой тюрьмы» без привлечения зарубежных коллег

Консилиум экспертов четырех вузов России, который собрали для решения судьбы косаток и белух в приморской бухте Средняя, не будет обращаться за помощью к зарубежным коллегам, сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин на брифинге, который прошел 7 марта во Владивостоке.

«Я считаю, что уровень нашей Академии наук, наших отраслевых институтов вполне достаточен, чтобы сделать эти оценки», — заявил он.

Однако при перспективе создания общественного фонда или некоммерческого партнерства, которые будут изучать морских млекопитающих, иностранных ученых «с удовольствием» примут.

В консилиум вошли представители Дальневосточного федерального университета, Национального научного центра биологии моря ДВО РАН, Института географии РАН и Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН.

Ранее французский ученый и океанограф Жан-Мишель Кусто согласился помочь в реабилитации животных из «китовой тюрьмы». Администрация Приморья указывала, что научные сотрудники и власти не имеют опыта по выпуску такого количества млекопитающих в естественную среду обитания.