Facebook может заблокировать свои сервисы в некоторых странах

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг предупредил о возможной блокировке сервисов компании в некоторых государствах и пообещал ввести функции шифрования сообщений в приложениях соцсети. Об этом он сообщил в своем обращении в Facebook.

Цукерберг заявил, что компания не намерена строить центры по хранению и обработке данных пользователей в странах, где, по мнению основателя Facebook, нарушаются права человека. Конкретных примеров государств, о которых идет речь, Цукерберг не привел.

«Люди должны ожидать, что мы, в целях защиты данных от получения к ним постороннего доступа, не будем хранить важную информацию в странах с неубедительным послужным списком в области соблюдения прав человека, таких как право на личную жизнь и на свободу волеизъявления», — заявил глава Facebook.

Стоит напомнить, что Facebook систематически не выполняет требования российского законодательства. В конце января Роскомнадзор начал административное производство в отношении Facebook и Twitter из-за отказа ответить на требование ведомства о локализации данных российских пользователей на территории РФ. Вероятно, работа в рамках закона может помешать бизнесмену безнаказанно передавать персональные данные россиян американским спецслужбам.

«Соблюдение этого принципа может означать, что наши сервисы будут заблокированы в некоторых странах, или что мы не сможем в ближайшее время начать работу в других государствах. Мы готовы к такому размену», — заключил Цукерберг.

Глава Facebook анонсировал возможное подключение функции шифрования сообщений в мессенджерах компании. Нововведение позволит пользователям приложений, принадлежащих Facebook, обмениваться зашифрованными личными сообщениями. Сам Цукерберг заявляет, что такие меры корпорация намерена предпринять в целях обеспечения защиты личных данных пользователей. Он полагает, что в будущем мессенджеры будут все больше внимания уделять приватности пользовательских данных и использовать возможность шифрования личных сообщений.

Защита пользовательских данных — болезненный вопрос для компании. Напомним: год назад стало известно об утечке данных 87 миллионов пользователей социальной сети через политическую консалтинговую компанию Cambridge Analytica. За это Facebook грозит многомиллиардный штраф со стороны Федеральной торговой комиссии США.