Япония занимает последнее место в G20 по количеству женщин в парламенте

Япония занимает последнее место в «Большой двадцатке» по числу женщин-депутатов в национальном парламенте. По количеству женщин в законодательных органах стран мира Япония получила 165 место из 193.

Об этом сообщает издание The Japan Times со ссылкой на данные Межпарламентского союза. Накануне Международного женского дня он подсчитал количество женщин в парламентах 193 государств. В ключевой нижней палате японского парламента на женщин приходится лишь 10,2% от общего числа депутатских мест. В верхней палате — менее 21%.

Директор Центра информации по правам человека в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ацуко Мива назвала данные исследования «позором для Японии». По ее мнению, целесообразно было бы изучить вопрос о введении специальных квот для женщин в законодательных органах страны.

Активистка напомнила, что женщины в Японии составляют 51% населения. Однако в нынешней ситуации, считает Ацуко Мива, они не могут в должной мере поднимать волнующие их проблемы в парламенте. Она напомнила, что на руководящих должностях в госаппарате женское население занимает менее 5%.

Власти Японии пытаются решить эту проблему, увеличивая число детских садов, чтобы женщины не увольнялись после замужества и рождения детей. Они также пытаются оптимизировать систему предоставления мужчинам отпусков по уходу за ребенком, но пока что их берут лишь 3-4% мужчин-госслужащих.