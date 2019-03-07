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13:19   7 Марта 2019
Политика

Поклонская собрала компромат на коллег из Госдумы

Поклонская собрала компромат на коллег из Госдумы

Депутат ГД Наталья Поклонская в автобиографической книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст» рассказала, что собрала компромат на коллег. Политик пояснила, что информацию собирала, пока руководила комиссией по этике и контролю за доходами.

Первый материал в книге Поклонской касается возможной аффилированной связи депутата с организациями ЖКХ-сферы. Подозреваемый, по данным предварительного следствия, завышал тарифы для населения, заработав на этом полтора миллиарда рублей.

По информации из второго дела, группа депутатов скорее всего вошла в органы управления юридических лиц, зарегистрированных во Франции и Финляндии.

По информации Поклонской, мать одного из ее коллег странным образом получила миллиард рублей. Деньги ей перечислены из той области, регулировкой которой занимается комитет подозреваемого.

Возглавлять отдел по этике Поклонская перестала в сентябре 2018 года из-за упразднение ведомства. Сейчас депутат занимает место замглавы комитета по борьбе с коррупцией.

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Автор: Павел Никифоров
#госдума #поклонская #компромат

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