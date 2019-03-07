Захарова: Ситуация в Донбассе продолжает ухудшаться

Об этом в ходе брифинга в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, за первую декаду марта Киев посетили три делегации западных политиков, и, как по заказу, увеличилась напряженность на юго-востоке страны. Подобная ситуация отмечалась в февраля текущего года, когда перед прибытием в Киев послов Норвегии и Франции, международные наблюдатели зафиксировали многократное усиление обстрелов в Донбассе – с 30 до 400 случаев.

Также Захарова напомнила, что Вооруженные силы Украины «отметили» визит американского атташе в Мариуполь, обстреляв село Саханка, при этом был убит мирный житель. 1 марта украинские силовики вели обстрел по району, где функционирует школа, а 3 марта миссия ОБСЕ сообщила об обстреле донецкой фильтровальной станции, в районе которой был зафиксирован 51 разрыв боеприпасов.

Представитель МИД добавила, что действия Киева создают впечатление намеренного провоцирования ситуации в Донбассе.

«Складывается впечатление, что Киев намеренно провоцирует ситуацию в Донбассе», - отметила представитель МИД РФ, добавив, что показательная ситуация складывается в населенном пункте Коминтерново, который только за начало марта был обстрелян 10 раз.

В заключение Захарова подчеркнула, что российская сторона требует от миссии ОБСЕ представить подробный доклад о ситуации в зоне конфликта, чтобы определить сторону, провоцирующую обстрелы.